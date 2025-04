Vereniging sociale advocatuur: extra geld is boven verwachting

Van een van de coalitiepartijen, NSC, heeft Feiner gehoord dat het gaat om 30 miljoen euro. „Er is duidelijk geluisterd naar de wetenschap waarin gesteld is dat er een herijking nodig is in de tarieven in onze branche”, aldus de voorzitter.

Hij spreekt van „noodzakelijk onderhoud dat is onderkend” en „had niet verwacht dat dit er voor de sociale advocatuur inzat”. Hij denkt dat dit de vruchten zijn van de inzet van NSC, „dat heeft waargemaakt zich te willen inzetten voor de rechtsstaat”. Feiner is „heel blij voor de kwetsbare rechtzoekende die hiermee toegang blijft houden tot het recht richting de toekomst”.