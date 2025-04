Chipbedrijven dalen in AEX na cijfers ASML en beperkingen Nvidia

De chipbedrijven zijn woensdag onderin de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam geëindigd. Beleggers reageerden onder meer op de financiële resultaten van ASML over het eerste kwartaal. Het aantal nieuwe orders viel in die periode terug ten opzichte van het voorgaande kwartaal, tot een bedrag dat lager was dan door Bloomberg gepeilde analisten in doorsnee hadden verwacht.