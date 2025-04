Van Weel: ‘ultieme poging’ om politiegegevens langer te bewaren

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het langer bewaren van de data, bleek tijdens een debat. Het gaat niet om gegevens die direct aan een zaak gekoppeld zijn, maar om informatie die verzameld is tijdens een onderzoek en niet meteen bruikbaar is. Soms blijkt dat die informatie later toch belangrijk is bij het oplossen van een zaak.

Van Weel wil voor de zomer helder hebben wat de mogelijkheden zijn om de politie die gegevens langer te laten bewaren. Tot dan worden er nog geen gegevens vernietigd, aldus de minister. Een voorstel om het in de wet te zetten, is moeilijk haalbaar volgens Van Weel.