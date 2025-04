Flevoland teleurgesteld over weghalen geld voor Lelylijn

Flevoland is wel blij dat er geld komt voor onder meer de N50. Samen met de provincie Overijssel, de regio Zwolle en gemeenten had Flevoland minister Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd beloofde veiligheidsmaatregelen niet langer uit te stellen. De N50 is een drukke weg waar de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongelukken plaatsvonden.

„Concluderend kunnen we zeggen dat teleurstelling overheerst. We blijven graag in overleg met het kabinet over toekomstige uitdagingen omdat er veel op Flevoland afkomt.”