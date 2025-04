Groningse commissaris Paas keurt leeghalen Lelylijn-budget af

De BBB meldt dat de coalitie in de voorjaarsnota 1,9 miljard euro uittrekt voor de Nedersaksenlijn. Deze spoorlijn moet Enschede en Groningen via Emmen met elkaar verbinden. Het benodigde bedrag komt uit de pot van 3,4 miljard euro die klaarstond voor de Lelylijn tussen Noord-Nederland en de Randstad.

Paas stelt dat zowel de Lelylijn als de Nedersaksenlijn „essentieel” is voor de bereikbaarheid van het noorden. „Een totaalbeeld van het besluit dat de coalitie heeft genomen hebben we nog niet, maar het lijkt ons niet goed voor het noorden van Nederland”, aldus de Groningse CdK.

De provincie Friesland noemt het besluit om middelen uit de pot van de Lelylijn te halen onbegrijpelijk. „We hadden 3,4 miljard voor de Lelylijn, een infrastructureel project dat een economisch stuwende werking zal hebben voor heel Noord-Nederland”, zegt de Friese gedeputeerde Matthijs de Vries. „Alle seinen stonden op groen.”

De Vries wijst erop dat de Lelylijn is opgenomen in het regeerakkoord en het trans-Europese transportnetwerk (TEN-T). Dat verbindt nationale netwerken met elkaar, zoals snelwegen, spoorlijnen of energienetten. „Wij zijn dus zeer ontstemd en teleurgesteld dat de Lelylijn hiermee op een zijspoor is gezet. Vanuit Friesland zullen we ons blijven inzetten voor de realisatie van de Lelylijn”, aldus De Vries.