Kamer wil dat politie gegevens over cold cases niet vernietigt

Politiegegevens moeten in de regel na tien jaar worden vernietigd. Maar de politie heeft daar in 2019 toch van afgezien omdat die berg informatie misschien kon helpen om zogenoemde cold cases op te lossen.

De minister heeft de Raad van State onlangs gevraagd om advies hierover. Die oordeelde dat gegevens tientallen jaren bewaren niet mag volgens de wet. Daarom heeft Van Weel besloten om deze informatie te vernietigen.

Oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA en CDA en coalitiepartijen als VVD en PVV hebben zich hiertegen uitgesproken tijdens het debat. Maar ze hebben nog geen gezamenlijk plan voor een alternatief.

Wat Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) betreft, wordt de wet over politiegegevens op dit punt aangepast. Ze vraagt Van Weel om uit te zoeken of het mogelijk is om alleen gegevens te bewaren die van nut kunnen zijn voor cold cases, bijvoorbeeld omdat die te linken zijn aan de locatie van een onopgeloste zaak.

Ingrid Michon (VVD) begrijpt dat de minister voorzichtig wil omgaan met langbewaarde politiegegevens, maar denkt dat het ook kan zonder deze te vernietigen. Ze stelt voor om de wet te veranderen en in de tussentijd de gegevens te bewaren, zo nodig onder strenge voorwaarden. Het Kamerlid denkt bijvoorbeeld aan beperkte toegang voor coldcaseteams of dat verplicht toestemming moet worden gevraagd aan de rechter-commissaris.