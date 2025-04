Civitas Christiana verwijdert alle uitlatingen over Pim Lammers

Lammers en zijn uitgever stapten naar de rechter om Civitas Christiana „alle onwaarheden” over de schrijver te laten verwijderen. Op de website van de stichting en in een onlangs gepubliceerd ‘zwartboek’ worden Lammers en zijn teksten herhaaldelijk in verband gebracht met pedofilie. In 2023 ontving Lammers al doodsbedreigingen na soortgelijke aantijgingen van de stichting en door influencers op sociale media.

Vorige week lieten beide partijen al weten dat ze een regeling wilden treffen.

„Ik ben blij dat dit hoofdstuk eindelijk afgesloten is, ik ga mij nu volledig richten op mijn volgende boek, een bundel met gedichten over liefde”, laat Lammers in een reactie weten. „Want als de afgelopen twee jaar mij iets geleerd hebben, dan is het wel dat deze wereld wat meer liefde kan gebruiken.”

Ook Singel Uitgeverijen is tevreden met de uitkomst. „We zullen niet aarzelen om ook in eventuele volgende zaken naar de rechter te stappen als we van mening zijn dat er onjuiste en gevaarlijke desinformatie over een auteur van ons verspreid wordt”, zegt directeur Paulien Loerts.