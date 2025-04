Flexpool de vervangingspool van het christelijk-reformatorisch onderwijs

partnercontent

Wil jij flexibel werken in het onderwijs? De Flexpool van Progressus biedt jou de kans om je werk flexibel in te delen en met plezier aan de slag te gaan op verschillende christelijk-reformatorische scholen in het voortgezet onderwijs. Of je nu les wilt geven, bijles wilt verzorgen, of op andere manieren wilt bijdragen aan het onderwijs – in de Flexpool bepaal jij waar, hoeveel en wanneer je werkt. Dit geeft je de vrijheid om werk en privé te combineren, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs in de regio.