Minder klachten over AIVD, MIVD doet lang over screening Defensie

De wettelijke termijn van de screening is acht weken. Nu duurt het regelmatig vijf maanden tot vier jaar. Mensen die op die screening wachten, hebben de klachten ingediend bij de CTIVD.

Het aantal klachten over de AIVD is voor het tweede jaar op rij gedaald. De meeste klachten gingen over onderzoek van de AIVD en de politie naar de klager.

In het jaarverslag schrijft de CTIVD ook dat ze bezorgd is over de samenwerking van de veiligheidsdiensten met bedrijven. Daar heeft de toezichthouder eerder ook al brieven over gestuurd.

De CTIVD meldt ook dat het capaciteitsgebrek in 2024 nog niet was opgelost, doordat er nog geen nieuw pand was gevonden waar de toezichthouder kan werken. Hierdoor kon nog geen toezicht worden gehouden op de uitvoering van de wet die gaat over het reageren op cyberaanvallen en het verzamelen van bulkdatasets. De dienst is begin dit jaar verhuisd naar een groter pand.