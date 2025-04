Wilders: geen geld voor gevangenissen in voorjaarsnota

Het gevangeniswezen krijgt er geen geld bij in de voorjaarsnota, meldt PVV-leider Geert Wilders. „Helaas, daar was te weinig geld voor.” Dat is een tegenvaller voor staatssecretaris Ingrid Coenradie - in het kabinet namens PVV - die had gevraagd om honderden miljoenen om het cellentekort op te lossen.