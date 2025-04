Deense militairen gaan in Oekraïne leren van strijd tegen Rusland

De trainingen van een of twee weken zouden zo snel mogelijk moeten beginnen, vertelde Boysen de Deense zender TV2. Liefst al komende zomer. De ongewapende Denen blijven ver van het front en zouden onderdak krijgen in het westen van het land.

Sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in 2022 is de oorlogvoering in hoog tempo veranderd. Drones domineren nu het slagveld. Bondgenoten hopen veel van de vindingrijke Oekraïners en hun voortdurende wapenwedloop met Rusland op te steken.

Oekraïne heeft de Denen uitgenodigd, zei Boysen. Officieren als hijzelf bezochten Oekraïne al om van de oorlog te leren, maar nu zouden ook de mensen van de praktijk dat moeten gaan doen. Over de plannen is nog geen definitief besluit gevallen, tekent Boysen aan.

Dat onder anderen Britse en Franse militairen al in Oekraïne meekijken, noemde Polen eerder een publiek geheim. Of er ook Nederlandse militairen zijn, is onduidelijk.

Rusland protesteert fel tegen de komst van westerse troepen naar Oekraïne. Deze landen riskeren dat ze in de oorlog worden meegesleept, waarschuwt Moskou. Deense militairen die naar Oekraïne gaan maken zichzelf tot „een legitiem doelwit”, reageerde de Russische ambassadeur in Kopenhagen.

Bondgenoten van Oekraïne overleggen in een zogeheten coalitie van bereidwilligen ook over militaire samenwerking in dat land zelf. Op tafel liggen onder meer het samen trainen in Oekraïne en het posteren van troepen bij belangrijke plaatsen.