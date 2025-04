EP-leden vragen om EU-coördinator tegen christenhaat: „Stijging aantal incidenten toont noodzaak aan”

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en de Slowaakse Europarlementariër Miriam Lexmann nemen als covoorzitters van de intergroep geloofsvrijheid het initiatief voor deze eerste oproep aan de Commissie. Met de Duitse Katharina von Schnurbein bestaat er al een coördinator ter bestrijding van antisemitisme en de Franse Marion Lalisse is coördinator ter bestrijding van moslimhaat. Maar er is nog geen specifiek beleid of coördinator ter bestrijding van geweld of discriminatie tegen christenen, voeren de initiatiefnemers aan. Terwijl een van de doelstellingen van de EU is om de discriminatie van minderheden tegen te gaan en hen te beschermen, zo staat in het EU-Verdrag.

In de tussentijd is er in Europa een explosieve stijging van het aantal incidenten tegen christenen en van vandalisme bij kerken of religieus erfgoed. In 2023 werden 2444 misdrijven gerapporteerd, tegen 749 een jaar eerder, blijkt uit een rapport van het Observatorium betreffende Intolerantie en Discriminatie tegen Christenen in Europa (Oidac Europe). In 232 gevallen ging het om fysieke aanvallen op christenen, tegen 41 een jaar eerder. De Oostenrijkse organisatie verzamelt al vijftien jaar data over misdrijven tegen christenen en over vernieling van christelijk religieus erfgoed in Europa en ziet een gestage toename van het aantal incidenten.

„Het bestrijden van haat tegen christenen is cruciaal om de vrijheid van godsdienst te beschermen” Miriam Lexmann, Europarlementariër uit Slowakije

De meeste haatmisdrijven tegen christenen vonden in 2023 in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk plaats, terwijl het aantal misdrijven in Duitsland meer dan verdubbelde. Het gaat vaak om vandalisme of brandstichting, maar Oidac Europe maakt ook melding van een moord. In Frankrijk was circa 90 procent van de aanvallen gericht op kerken. In het VK ontsnapte de tot het christendom bekeerde moslim Javed Nouri ternauwernood aan een moordpoging van zijn huisgenoot, die hem beschreef als een afvallige „die de dood verdiende”.

Mensenrecht

Bert-Jan Ruissen. beeld SGP

„Er zijn dus steeds meer aanwijzingen dat veel christenen in de EU te maken hebben met persoonlijke aanvallen”, concludeert Lexmann, die mede-initiatiefnemer is voor de oproep aan de Commissie om een speciaal EU-coördinator tegen christenhaat te benoemen. „Het bestrijden van haat tegen christenen is niet alleen cruciaal om de vrijheid van godsdienst als fundamenteel mensenrecht te beschermen, maar is ook een stap vooruit in de verdediging van onze democratie en vrijheid.”

Ruissen laat weten dat de wens voor een speciaal EU-coördinator tegen christenhaat „al een paar jaar leeft onder verschillende Europarlementariërs”. „De stijging in het aantal incidenten toont de noodzaak van een benoeming aan.”