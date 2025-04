Franse gevangenissen en personeel opnieuw doelwit van aanvallen

In de hal werd op een muur volgens Franse media „DDPF” gekalkt, wat staat voor Verdediging voor Franse Gevangenen. De DDPF heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanvallen sinds zondagavond op gevangenissen of personeel van die instellingen. Daarbij is in Toulon ook met automatische wapens geschoten op de ingang van een penitentiaire inrichting.

In de buurt van Aix-en-Provence is woensdag volgens een vakbond voor gevangenispersoneel ook de auto in brand gestoken van een vakbondsman van de penitentiaire inrichting van Aix-Luynes. De auto stond voor zijn woning geparkeerd.

De Franse justitie ziet in de recente aanvallen mogelijk op sociale media gecoördineerde acties die verband houden met het strengere beleid van minister Gérald Darmanin. Hij is bezig met de bouw van extra beveiligde gevangenissen voor de zwaarste criminelen. De eerste moet eind juli in het noorden, tussen Arras en Lille geopend worden. Afgelopen jaar werd een drugsbaron op weg van een gevangenis naar een rechtszitting door een reeks zwaar bewapende mannen bevrijd op een autosnelweg waarbij twee bewakers werden doodgeschoten.

Een antiterrorisme-eenheid is ook ingeschakeld. De onderzoekers richten zich op acties van drugscriminelen of van extreemlinkse groepen.