Voorstanders transgenderwet wíllen keerzijde helemaal niet zien

Want juist van jongeren verwacht je dat ze openstaan voor de nieuwste internationale inzichten. Uit Brits en Scandinavisch onderzoek blijkt namelijk dat er té vaak en té gemakkelijk bevestigend is gereageerd op twijfels van jongeren over hun gender en dat er zelfs te snel is overgegaan tot het toedienen van puberteitsremmers of andere medische ingrepen. Deze alarmerende en voortschrijdende inzichten zouden moeten leiden tot grote voorzichtigheid. Niet tot onzorgvuldige wetgeving die suggereert dat geslacht een label is dat je zelf kunt kiezen. Het gaat hier om jongeren in een uiterst kwetsbare periode van hun leven. Een significant deel van hen groeit in de puberteit over hun twijfels heen. Naast ruimte, liefde, aandacht en zorg kan daarom ook een tegenvraag zeer geboden zijn.

De meeste voorstanders van de verruiming van de transgenderwet hebben helemaal geen behoefte aan een debat

Als we deze realiteit naast de verruiming van de transgenderwet leggen, kunnen we niet anders dan concluderen dat dit voorstel daar haaks op staat. Je kunt op dit moment al heel eenvoudig je geslacht laten wijzigen in je paspoort. Daarvoor zijn maar twee dingen nodig: een leeftijd van 16+ én een gesprek met een psycholoog of een andere deskundige. En juist deze laatste twee zorgvuldigheidseisen díe er nog zijn, zouden door deze verruiming geschrapt worden. Onverantwoord!

Wetenschapstoets

Voorstanders van de verruiming stellen dat er eerst een inhoudelijk debat had moeten plaatsvinden voordat de wet zou worden weggestemd. Maar dat zijn theatrale krokodillentranen. Toen Kamerlid Kees van der Staaij in 2021 vroeg om een wetenschapstoets, „omdat de wetenschap nog volop in beweging is op dit onderwerp”, gaven diezelfde partijen niet thuis. Zelfs een rondetafelgesprek met deskundigen in de Tweede Kamer werd geblokkeerd. De SGP organiseerde er daarom zelf een, net buiten de Kamer. Het viel de aanwezige verslaggever van NRC op dat alleen JA21, BBB, CU en de VVD erbij waren. Hij schreef treffend: „De meeste andere partijen zagen het nut er niet van in – die hebben hun stem al bepaald: vóór.”

Er bestaat een lange lijst van wetsvoorstellen die de eindstreep van de parlementaire behandeling niet zagen

Een terechte observatie van deze NRC-verslaggever. De meeste voorstanders van de verruiming hebben helemaal geen behoefte aan een debat. Integendeel. Zij worden voortgestuwd door het progressieve denken. Zonder de keerzijde ervan te willen zien. Maar als je oogkleppen op je hoofd hebt en krokodillentranen in je ogen, raakt je zicht meer en meer vertroebeld. Ons advies aan de jongeren van de ChristenUnie is: houd je ogen wijd open en doorzie de tijdgeest. Geslacht doet ertoe!

Hoopvol teken

Het is een hoopvol teken dat een meerderheid van de Tweede Kamer wél doorziet dat dit overblijfsel van Rutte III en IV meer kwaad dan goed zou doen. Deze meerderheid moet worden opgevolgd: zo werkt onze parlementaire democratie. En je hoeft echt geen historicus te zijn om te weten dat er een lange lijst bestaat van wetsvoorstellen die de eindstreep van de parlementaire behandeling niet zagen. Voortschrijdend inzicht is een groot goed.

Slechte ideeën moet je niet boven de markt laten hangen. Je kunt immers nooit weten hoe een toekomstig kabinet ermee aan de haal gaat. Er is dan ook maar één juiste uitkomst. De SGP verwacht binnen een maand een intrekkingsbericht van verantwoordelijk staatssecretaris Struycken.

De auteur is lid van de Tweede Kamer voor de SGP.