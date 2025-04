Stof rond Tata blijft vervuild, RIVM ziet wel lichte afname

Net als bij eerdere metingen is sprake van een „structureel verhoogde depositie van PAK en een groot aantal metalen”. Alleen de hoeveelheid ijzer in het stof is flink gedaald. Bij andere stoffen, waaronder lood, is de afname licht.

Het RIVM trekt nog geen conclusies over trends. „Het is niet duidelijk of de dalingen structureel zijn en wat de oorzaak ervan is.” Op basis van de metingen kan het RIVM ook niet zeggen of maatregelen die Tata heeft genomen effectief zijn. Kort voor de laatste metingen plaatste Tata bijvoorbeeld een windscherm van 18 meter hoog en ongeveer een kilometer lang om het verwaaien van stof tegen te gaan. Het bedrijf verwachtte in combinatie met andere maatregelen een afname van 65 procent in de hoeveelheid stof die in de omgeving neerdaalt.

De RIVM-onderzoekers vinden het nog te vroeg voor conclusies. Ze wijzen erop dat factoren als wind en neerslag ook invloed hebben. Daarover is nog onduidelijkheid. Specifiek voor jonge kinderen is de blootstelling aan PAK en lood „ongewenst voor de gezondheid”, concludeerde het RIVM eerder. PAK vergroten het risico op kanker, lood is slecht voor de hersenontwikkeling.

„Wij hebben er vertrouwen in dat onze maatregelen effect hebben en daarom is het ook van belang om metingen te blijven verrichten”, reageert Tata Steel zelf op het onderzoek. „Wij willen immers ook de depositie verder verlagen, we zijn er nog niet.” Greenpeace ziet in het rapport juist een bevestiging dat de maatregelen „ruim onvoldoende zijn om omwonenden te beschermen tegen de schadelijke uitstoot”. De zogeheten kooksgasfabrieken van het bedrijf zouden volgens de milieuorganisatie per direct dicht moeten.