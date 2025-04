Noodfonds voor energierekening vanaf volgende week weer open

De overheid heeft volgens het fonds 56,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Energieleveranciers en netbeheerders leveren ook een bijdrage. Het fonds verwacht dat 100.000 huishoudens dit jaar geholpen kunnen worden. De afgelopen twee jaar hebben in totaal ruim 160.000 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling.

Eind vorig jaar leek het erop dat het fonds dit jaar niet zou kunnen doorgaan, omdat de benodigde bijdrage vanuit het bedrijfsleven uitbleef. Die is nodig omdat de EU het anders mogelijk ziet als ongeoorloofde staatssteun. In februari is afgesproken dat energieleveranciers en netbeheerders de uitvoeringskosten van 10,7 miljoen euro dekken.

Het fonds houdt nog wel een slag om de arm. Als de regeling dinsdag niet opent dan zal dat kort daarna wel gebeuren, laat de organisatie weten. De steun loopt zes maanden en wordt uitbetaald via de energieleverancier.

Huishoudens met collectieve energieaansluiting komen ook in aanmerking. Zij krijgen het geld direct op hun bankrekening.

Om de subsidie te krijgen mag het bruto-inkomen van een huishouden maximaal 200 procent van het sociaal minimum zijn, inclusief vakantiegeld. Voor alleenstaanden is dit 3400 euro per maand, voor samenwonenden 4740 euro. Minstens 10 procent van het inkomen moet opgaan aan de energierekening. Voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum ligt de grens op 8 procent.