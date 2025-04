OM verwacht meer slachtoffertjes in zedenzaak Woudenbergs stel

De betrokken kinderen kwamen uit twee gezinnen van vrienden en familie; er was sprake van „oppassituaties”, aldus het OM. Naar mogelijk misbruik van een kind uit weer een ander gezin loopt het onderzoek nog. Volgens het OM werden de kinderen gedrogeerd met GHB en een ander „lustopwekkend middel” om het misbruik te vergemakkelijken.

Justitie verdenkt de 33-jarige vriendin van de man, Evertje van E., ervan dat zij hem heeft geholpen door zich als oppas van de kinderen aan te bieden. Het stel is eerder dit jaar aangehouden. Dinsdag hield de rechtbank in Utrecht een eerste inleidende zitting in de zaak, die het OM omschrijft als „zeer schokkend”. De verdachten waren daar niet bij aanwezig.

Volgens justitie hingen in de woning van de verdachten „in alle kamers camera’s”. Tot dusver is gebleken dat het misbruik van twee meisjes is vastgelegd. Er moet nog veel digitaal onderzoek worden gedaan, zeiden de officieren van justitie. Een deel van het bewijs zal worden geput uit chatgesprekken tussen de man en de vrouw. Van E. heeft „behoorlijk belastend verklaard” over haar vriend, aldus de aanklagers.

Het OM wil dat beide verdachten voor een persoonlijkheidsonderzoek worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Ook samen, aldus de officieren, om zicht te krijgen op „de dynamiek” tussen beiden.

De volgende inleidende zitting is op 4 juni.