Organisaties voor refozorg aan baby’s en aan ouderen fuseren

De twee organisaties hebben een principebesluit tot fusie genomen. De besturen streven ernaar om voor 1 oktober een knoop door te hakken welke fusievorm daar het beste bij past, zo maakten Cedrah en RST Zorgverleners deze dinsdag bekend.

Cedrah verleent woonlocaties, zorg en diensten aan ouderen en RST biedt kraamzorg, huishoudelijke ondersteuning en thuiszorg. Het voornemen om te fuseren zien de twee als een „logisch vervolg” op de nauwe samenwerking tussen beide zorgorganisaties in de afgelopen jaren. Door de fusie kunnen Cedrah en RST vanuit één organisatie meer vragers reformatorische zorg bieden, op meer locaties en met een breder aanbod van wonen en zorg. Daarnaast biedt een fusie volgens hen de mogelijkheid de zorg kwalitatief beter, efficiënter en toekomstbestendiger te ondersteunen.

Bestuurder Teunis Stoop van Cedrah wijst er in een persbericht op dat reformatorische zorgorganisaties in veel regio’s op kleine schaal actief zijn. „Ze zijn elkaars concurrenten op de arbeidsmarkt en de ondersteuning van de zorg is verdeeld over verschillende organisaties.” Door te fuseren werken Cedrah en RST volgens Stoop aan behoud en versterking van de reformatorische zorg.

„Door onze krachten te bundelen kunnen we in een groter gebied zorgvragers in verschillende fasen van hun leven passende, reformatorische zorg bieden op de plaats waar zij dat nodig hebben”, zegt bestuurder Peter Boudewijn van RST Zorgverleners.

De raden van toezicht van Cedrah en RST hebben ingestemd met de fusie.