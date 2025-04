Meertaligheid leidt in de bouw en landbouw vaakst tot misverstand

Ruim een derde van alle werknemers werkt op een plek waar collega’s meer dan één taal spreken. Volgens het merendeel van de werknemers die met meertaligheid te maken hebben, leidt dit vrijwel nooit tot misverstanden. In de bouw (49 procent), de landbouw (48 procent), en de industrie (46 procent) komen misverstanden door meertaligheid het vaakst voor.

Een op de tien werknemers geeft aan dat er fouten worden gemaakt of dat werk niet goed wordt uitgevoerd doordat collega’s elkaar niet altijd goed begrijpen. Andere problemen die genoemd worden zijn gevoelens van buitensluiting of ruzies. Na Nederlands is Engels de meest gesproken taal op de werkvloer.