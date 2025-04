Luchtvaart en Staat nog altijd oneens over krimpplannen Schiphol

De zaak draait om het zogeheten Luchthavenverkeersbesluit van Schiphol. Het kabinet wil dit besluit aanpassen om het maximale aantal vluchten bij te stellen. Maar om maatregelen door te voeren, moest het kabinet de zogeheten balanced approach-procedure volgen. Die Europese procedure schrijft voor dat de overheid pas mag grijpen naar een verlaging van het aantal vluchten als andere, minder ingrijpende maatregelen onvoldoende effect hebben gehad voor het verminderen van geluidshinder.

De luchtvaartmaatschappijen bleven erbij dat de Staat de procedure niet goed heeft doorlopen. „Geluidsreductie, niet het verlagen van de capaciteit, moet het doel zijn. De Staat zet in op krimp op zichzelf”, bepleitte een van de advocaten. Volgens hem zijn stillere vliegtuigen bijvoorbeeld niet volledig meegenomen in de berekeningen, terwijl luchtvaartmaatschappijen daar juist flink in investeren.

De Staat voerde aan dat de procedure wel degelijk goed is doorlopen. Volgens een van de raadsmannen zijn de airlines „op zoek naar een haakje om de balanced approach-procedure ter discussie te stellen”. Maar die is afgerond en daarom kan het maximumaantal vluchten per jaar worden bijgesteld. „Eindelijk kunnen we de eerste stap zetten in de aanpak van het geluidsprobleem”, aldus de advocaat.

De rechter doet over twee weken uitspraak. Het kort geding is een nieuw hoofdstuk in de slepende kwestie rond de krimp van Schiphol. In 2023 troffen de Staat en de luchtvaart elkaar in dezelfde rechtbank, waar de krimp van Schiphol werd aangevochten. Die procedure liep tot aan de Hoge Raad, die oordeelde dat het kabinet de balanced approach-procedure eerst moest doorlopen. Dat is inmiddels gebeurd.