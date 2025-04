Nieuwe cao voor winkelmedewerkers Bijenkorf

Medewerkers gaan de komende twee jaar 5,5 procent meer verdienen. Ook is er een nieuw loongebouw afgesproken, waardoor de lonen van medewerkers die langer dan vijf jaar bij het warenhuis werken extra omhoog gaan. CNV-onderhandelaar Chantal van Binsbergen is vooral hier blij mee. „Medewerkers krijgen daarmee eindelijk weer perspectief op de toekomst. Na twee cao-loze jaren was dat bijna helemaal verdwenen”, aldus de vakbondsvrouw.

Volgens Van Binsbergen zagen de medewerkers van de Bijenkorf hun koopkracht al jaren afnemen. Het onderhandelingsresultaat moet nog door de vakbondsleden worden goedgekeurd.