Techbedrijven hoger op Wall Street na uitzonderingen heffingen

China krijgt nu voorlopig geen extra heffing van 125 procent opgelegd bij de export van smartphones, chips en andere elektronica, hoewel een bestaand tarief van 20 procent wel blijft gelden. Trump heeft gezegd dat er later aparte heffingen komen voor die producten. China is een belangrijke exporteur van die goederen naar de Verenigde Staten. De grote computerbouwers Dell en HP Inc gingen tot 6,6 procent vooruit en de chipbedrijven Micron Technology en Advanced Micro Devices werden tot bijna 6 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,1 procent hoger op 40.646 punten. De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 5442 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,1 procent tot 17.069 punten.

Verder kon Goldman Sachs (plus 2,6 procent) op aandacht rekenen. De bekende zakenbank verdiende in het eerste kwartaal flink meer geld met de handel in aandelen door de grote onrust op de beurzen door het handelsbeleid van Trump en de recessiezorgen. De inkomsten uit de handel in aandelen stegen daarbij naar een recordniveau. Vrijdag maakten rivalen JPMorgan Chase en Morgan Stanley ook al records bekend bij de aandelenhandel.

Pfizer won 0,6 procent, ondanks dat de farmaceut bekendmaakte te stoppen met de ontwikkeling van een dagelijkse afslankpil. Bij klinische testen heeft een obesitaspatiënt mogelijke schade aan de lever opgelopen die veroorzaakt kan zijn door het middel. Daarom wordt volgens Pfizer, onder meer bekend van zijn coronaprikken, nu gestopt met de verdere testen van het middel tegen overgewicht.