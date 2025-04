Aanklacht voor poging tot moord na brandstichting huis gouverneur

Balmer komt uit Harrisburg, dezelfde stad waar de brandstichting zondag plaatsvond. Shapiro sprak van een „gerichte” aanval op zijn ambtswoning, waar hij enkele uren eerder nog samen met zijn familie het joodse Pesach had gevierd.

De man heeft volgens de politie zelf toegegeven dat hij het huis in brand heeft gestoken. Hij zou ook van plan zijn geweest om de gouverneur met een hamer te slaan als ze elkaar zouden zijn tegengekomen. Shapiro, een prominente Democraat die genoemd wordt als mogelijke presidentskandidaat in 2028, lag tijdens de aanval in een ander gedeelte van de residentie te slapen, net als de rest van zijn familie.