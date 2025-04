Otter is na 40 jaar terug in het zuiden van Limburg

Het dier verdween in de jaren tachtig uit Nederland, mede door watervervuiling, bejaging en het verkeer. Begin deze eeuw werden enkele tientallen otters uitgezet in het noorden van het land. Sindsdien heeft het dier zich geleidelijk verspreid. Het Waterschap Limburg zegt nu in zijn provincie ook „duidelijke sporen” te hebben kunnen vastleggen. In de afgelopen jaren waren er rond Roermond al aanwijzingen dat daar otters zaten. Nu is het dier ook in het Zuid-Limburgse heuvelland waargenomen.