Rusland klaagt over Duits plan om Oekraïne kruisraketten te geven

Oekraïne vraagt al lange tijd om de Taurus, die met een bereik van zo’n 500 kilometer doelen diep in Rusland heel precies zou kunnen raken. Dat was juist reden voor de scheidende Duitse regering om ze niet te verstrekken, uit angst dat Oekraïne bijvoorbeeld het Kremlin onder vuur zou nemen. Om de raketten te gebruiken, is bovendien Duitse assistentie nodig. Daardoor zouden Duitsers bij de oorlog betrokken kunnen raken.

Aankomend bondskanselier Friedrich Merz is echter wel bereid de Taurus naar Oekraïne te sturen. Mits de andere bondgenoten het ook een goed idee vinden, zei hij zondagavond.

Meerdere EU-buitenlandministers verwelkomden Merz’ voornemen maandag. Dat is „heel goed”, zei de Pool Radoslaw Sikorski. EU-buitenlandchef Kaja Kallas en de Nederlandse minister Caspar Veldkamp reageerden ook instemmend.

Maar het verstoort de vredesbesprekingen en laat de oorlog alleen maar langer duren, reageerde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov maandag. Hij voorziet een „onvermijdelijke escalatie”.

De Taurus-raketten dragen verder dan de Britse, Franse en Amerikaanse raketten die Oekraïne eerder kreeg. Die zijn bovendien niet ruim voorhanden, en de aanvoer vanuit de VS is sinds het aantreden van president Donald Trump ook onzekerder.

De Taurus wordt afgevuurd vanuit de lucht. Door F-16’s bijvoorbeeld, zodra die daarvoor zijn aangepast, of door de Gripen-gevechtsvliegtuigen die Zweden mogelijk aan Oekraïne wil leveren.