Nederlandse media akkoord over informatie in Google-resultaten

Elf grote Nederlandse nieuwsorganisaties hebben een akkoord gesloten over het gebruik van informatie in de resultatenlijst van Google. Dat was nodig vanwege Europese wetgeving die in 2021 inging. Het bedrag van de deal maken het techconcern en Stichting Organisatie voor PersuitgeversRecht (OPR), die het akkoord namens de media sloot, niet bekend.