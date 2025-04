Hamas bereid gijzelaars te laten gaan als einde oorlog zeker is

In januari ging er na bemiddeling van Egypte, Qatar en de VS een wapenstilstand in, maar Israël hervatte 18 maart de aanvallen op Gaza. Hamas eist dat de VS garanties geven dat Israël in een nieuw bestand serieus onderhandelt en zich aan de afspraken houdt.

In het bestand van eerder dit jaar zijn er Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Er zouden nog steeds 58 Israëlische gijzelaars in de Gazastrook zijn van wie er volgens het Israëlische leger 34 zijn overleden. De zegsman van Hamas zei dat de beweging in een nieuw bestand tien Israëli’s zou vrijlaten in een eerste fase. In de volgende fase zou Israël dan moeten onderhandelen en de oorlog stoppen.