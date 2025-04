Onderzoek psyche verdachte dodelijke steekpartij in Den Dolder

P. zou het slachtoffer op klaarlichte dag op straat met meerdere messteken van het leven hebben beroofd. Hij werd kort na het incident opgepakt. P. zat destijds in de psychiatrische zorginstelling Fivoor. Daar verbleef ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde, zij het op een andere afdeling. Mert P. was op de bewuste dag met toestemming buiten het terrein van de kliniek. De gewelddadige dood van de vrouw leidde tot grote onrust in Den Dolder.

Het Openbaar Ministerie meldde op de korte zitting, waar P. niet is verschenen, dat het rechercheonderzoek naar de gebeurtenissen is afgerond. De officier van justitie sprak van „een zeer heftig feit”. Het dossier bevat onder meer een uitvoerige analyse van camerabeelden en resultaten van onderzoek naar locatiegegevens van de mobiele telefoons van zowel de verdachte als het slachtoffer. Volgens de officier is op het vermoedelijke moordwapen DNA aangetroffen van zowel P. als de doodgestoken vrouw. P. heeft een verklaring afgelegd, maar de inhoud daarvan is vooralsnog onbekend.

P. verbleef op de forensische psychiatrische afdeling Wier+, ingericht voor behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking, die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of voor anderen. Hij kwam eerder in aanraking met justitie, nadat hij in de regio Heerhugowaard in 2022 en 2023 willekeurige mensen had mishandeld. Hij zat in die periode al langere tijd in een zorginstelling in Noord-Holland en kwam later in Fivoor terecht. Het OM seponeerde de strafzaak over de mishandelingen, omdat het de gedwongen behandeling in de kliniek in Den Dolder een betere oplossing vond.

De rechtbank Utrecht houdt de volgende, eveneens inleidende zitting op 30 juni.