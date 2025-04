Premier Japan: niet snel grote concessies in handelsgesprekken VS

Volgens Ishiba zou het niet verstandig zijn om snel concessies te doen, puur om een handelsdeal te bereiken. Hij stelde ook dat Japan niet meteen met tegenheffingen op Amerikaanse goederen komt. Volgens Ishiba moeten eerst de argumenten en emoties van Trump achter diens handelsbeleid worden begrepen.

De VS hebben een extra heffing van 24 procent op Japanse producten voor negentig dagen uitgesteld, maar er is nog wel een algemeen tarief van 10 procent en er zijn heffingen van 25 procent op staal, aluminium en auto’s uit Japan. Vooral die autoheffing is pijnlijk omdat de VS een grote exportmarkt voor Japanse auto’s zijn.

Japan heeft Washington meermaals om uitzonderingen op die heffingen gevraagd en daarbij gewezen op de grote investeringen van Japanse bedrijven in de VS en de werkgelegenheid door de investeringen. Bovendien is Japan ook een belangrijke militaire bondgenoot van de VS in Azië. Ishiba vindt dan ook dat de heffingen tegen zijn land zeer oneerlijk zijn. Hij noemde die tarieven eerder zelfs een „nationale crisis” voor Japan, de derde economie van de wereld.