Op de overwinningsparade 9 mei in Moskou ter gelegenheid van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa loopt ook een eenheid van militairen mee die in Oekraïne hebben gevochten of vechten. De Kremlinwoordvoerder heeft volgens persbureau RIA-Novosti bevestigd dat „helden van de speciale militaire operatie” in Oekraïne aan de parade ter ere van het einde van de Grote Vaderlandse Oorlog (1941-1945) deelnemen.