VNG en COA hameren op behoud spreidingswet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) blijven pleiten voor het behoud van de spreidingswet. Ze reageren daarmee op het voornemen van het kabinet om de wet, die zorgt voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over ons land, pas eind januari 2026 in te trekken. Dat is na afloop van de eerste cyclus waarin gemeenten plekken kunnen aanbieden.