Goldman Sachs en UBS verwachten verdere stijging goudprijs

Kenners van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs denken dat de prijs stijgt tot 3700 dollar aan het einde van dit jaar. Medio volgend jaar neemt die volgens de kenners verder in waarde toe tot 4000 dollar. Bij het Zwitserse UBS zien ze een prijs van 3500 dollar aan het einde van 2025.

Volgens de banken gaan centrale banken in bijvoorbeeld China en India nog meer goud inkopen dan eerder gedacht. Daarnaast vluchten veel beleggers in goud door de onrust op de aandelenbeurzen door de handelsoorlog van Trump. Goud wordt in turbulente tijden op de markten als een veilige investering beschouwd.