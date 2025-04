Laagste aantal nieuwe Syrische asielzoekers sinds 2020

In januari deden 404 Syriërs een eerste asielaanvraag en in februari 341. Daardoor staat de teller sinds het begin van dit jaar op 940 eerste aanvragen. In de eerste drie maanden vorig jaar waren er 2762 eerste aanvragen. Dat is een afname van 66 procent.

De daling komt mogelijk door het verdrijven van de Syrische oud-president Bashar al-Assad in december. „Blijkbaar is de situatie in Syrië zodanig veranderd dat veel minder mensen de noodzaak voelen hun land te verlaten”, zegt de directeur-generaal van de IND, Rhodia Maas.

In oktober 2015 kwamen meer dan 5200 Syriërs naar Nederland om asiel aan te vragen. Dat was de piek van de afgelopen jaren.

Syriërs vormen nog wel de grootste groep nieuwkomers. Dat komt door de nareizigers. Zij mogen zich aansluiten bij familieleden die asiel hebben gekregen. Bijna de helft van alle aanvragen komt van Syriërs.