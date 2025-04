Britse regering schakelt leger in bij afvalcrisis in Birmingham

De Britse regering heeft een beroep gedaan op experts van de krijgsmacht om het hoofd te kunnen bieden aan een afvalcrisis in Birmingham, een van de grootste steden van het land. Daar staken vuilnisophalers al weken en hopen zich duizenden tonnen afval op in de straten, berichten Britse media als de BBC en The Telegraph. Dat leidt tot zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid.