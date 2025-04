DHL: bedrijf en consument ’moe’ van wisselend handelsbeleid Trump

President Donald Trump kondigde twee weken geleden importheffingen aan op veel landen, maar besloot die later met negentig dagen uit te stellen voor bepaalde handelspartners. Dat zorgde volgens Meyer voor veel onduidelijkheid onder bedrijven en consumenten. „Ze weten niet, zelfs als iets is aangekondigd, of het twee dagen later niet weer wordt veranderd. Je ziet echt een soort vermoeidheid bij besluitvormers in de productie- en distributiesector”, zei hij in een interview met Bloomberg Television.

Zaterdag kwam de Amerikaanse douane met een lijst waaruit bleek dat onder meer smartphones, computers en andere elektronica zijn uitgezonderd van heffingen. Maar een dag later nuanceerde Trump de vrijstelling weer. Op Truth Social zei hij dat de producten nog altijd onder de heffingen vallen en dat zijn regering onderzoek doet naar tarieven op de gehele toeleveringsketen voor elektronica.

Fabrikanten en andere bedrijven kijken nu waar ze hun productie laten plaatsvinden of maken zich zorgen over productlanceringen, aldus Meyer. Recent werd bijvoorbeeld bekend dat het Japanse gamesbedrijf Nintendo de voorbestellingen voor de langverwachte gameconsole Switch in de VS uitstelt vanwege onzekerheid door de importheffingen.

Consumenten wachten, zo constateert Meyer, met het nemen van beslissingen totdat Trump definitief over de heffingen besluit. Die zijn volgens Meyer „een extra last voor de Amerikaanse consument”.