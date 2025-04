Veldkamp: Rusland heeft intentie oorlog verhevigd voort te zetten

Voortzetting van de steun aan Oekraïne is volgens Veldkamp nodig om te voorkomen dat het land „met het mes op de keel hoeft te staan terwijl er onderhandelingen plaatsvinden”. Ook wordt er op die manier een gezamenlijke boodschap aan zowel Moskou als Washington gegeven „dat het duidelijk is dat Poetin niet zijn best doet om snel tot een vredesdeal te komen”.

De EU werkt aan een zeventiende sanctiepakket tegen Rusland.

Hongarije ligt bij nieuwe en verlenging van bestaande sanctiepakketten steeds dwars. Daardoor kunnen we „slechts kleine stapjes zetten”, erkent Veldkamp, maar samen „betekenen die heel veel. Door de oorlogsinspanning en door de sanctiedruk zie je talloze barsten en scheuren in de Russische economie ontstaan.”

De boodschap van de beoogde Duitse bondskanselier Friedrich Merz dat het land bereid is om Taurus-langeafstandsraketten aan Oekraïne te leveren, verwelkomt Veldkamp. „Dat zou een heel belangrijk signaal zijn over hoe Europa in deze situatie staat. We willen een einde aan deze verschrikkelijke oorlog, maar dat gaat niet vanzelf. En dat gaat niet alleen aan de onderhandelingstafel terwijl Rusland zijn aanvallen op Oekraïne blijft uitvoeren.”