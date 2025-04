Beurzen Azië hoger na uitzonderingen bij heffingen Trump

De Hang Seng in Hongkong won 2,2 procent en de beurs in Shanghai ging 0,8 procent vooruit. De Nikkei in Tokio klom 1,6 procent en de Kospi in Seoul steeg 1 procent.

Zaterdag meldde de Amerikaanse regering dat zij onder meer smartphones, computers en andere elektronica uit China had vrijgesteld van de zware importheffingen van 145 procent. De lijst van vrijgestelde producten werd gepubliceerd in een bericht van de Amerikaanse douane. Later stelde Trump dat die goederen nog wel onderhevig zijn aan een bestaande heffing van 20 procent en dat er wordt gekeken naar extra tarieven.