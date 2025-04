EU geeft meer geld aan Palestijnse Autoriteit

Commissaris Suica beklemtoonde dat de hulp samenvalt met hervormingen van de autoriteit. Die wordt door velen als corrupt en incompetent gezien.

De EU is de grootste donor van de Palestijnse Autoriteit en hoopt dat die ook ooit een rol kan spelen in de Gazastrook. De EU heeft volgens Suica de afgelopen twaalf jaar de autoriteit gesteund met jaarlijks gemiddeld 400 miljoen euro. De Palestijnse Autoriteit heeft beperkt gezag in enclaves op de Westelijke Jordaanoever, voornamelijk in het westelijke deel. De autoriteit wordt gedomineerd door de seculiere Palestijnse partij Fatah, de grote rivaal van de terreurbeweging Hamas.