CARE Nederland: geweld in Soedan extreem, aandacht verslapt

De strijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) brak op 15 april 2023 uit. Spoor woonde en werkte jarenlang in Soedan tot ze vanwege de geweldsuitbraak werd geëvacueerd. Er wordt een machtsstrijd uitgevochten „over de koppen van de burgers”, zegt ze. Er wordt gevochten op straat en dus ook tussen de burgers. „Mensen rennen voor hun leven, ze vluchten met helemaal niks.”

Ze betreurt het gebrek aan aandacht voor de situatie, bijvoorbeeld in de media. De aandacht die er is, verslapt volgens haar. CARE Nederland meldt op basis van een monitoringssysteem dat Nederlandse media tussen 1 april 2024 en 1 april 2025 „slechts” 2100 vermeldingen hadden over de crisis in Soedan. Dat zou drie keer minder zijn dan bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival.

„Het is belangrijk dat over Soedan wordt gesproken, dat er internationale druk komt op de strijdende partijen”, zegt Spoor. De afnemende aandacht leidt er volgens haar ook toe dat CARE minder geld binnenkrijgt en daarmee de hulpverlening wordt getroffen. De hulpverlening verloopt volgens Spoor al „heel moeizaam” omdat het in Soedan „erg gevaarlijk is”. Ze zegt ook dat door de gevaarlijke situatie beperkt informatie beschikbaar is over het conflict en de gevolgen.

Het leger slaagde er vorige maand in Khartoem grotendeels te heroveren op de RSF. Hulp kan de hoofdstad volgens Spoor nu iets makkelijker in, maar ze benadrukt dat sprake blijft van een actief conflict. Burgers zijn „voorzichtig blij”, zegt Spoor, die het leger „de betere van twee kwaden” noemt. Zowel het regeringsleger als de RSF wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden.

Er zijn meldingen van onder meer buitengerechtelijke executies, verkrachtingen en martelingen. De oorlog heeft tienduizenden levens geëist. Meer dan 12,6 miljoen Soedanezen zijn volgens VN-cijfers ontheemd geraakt. Daarnaast kampen 24,6 miljoen mensen, de helft van de bevolking, met acute voedselonzekerheid. Verhalen over vluchtelingen die noodgedwongen bladeren en gras eten, zijn volgens Spoor geen uitzondering.