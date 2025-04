Meerdere bulten van riet en takken in brand bij Friese Wijnaldum

Of de branden waren aangestoken, weet de woordvoerder niet. Hij noemt het in elk geval opmerkelijk en laat weten dat de branden geen verband met elkaar hadden.

De brandweer meldde dat de bulten vrij lagen en er geen huizen of andere gebouwen in de buurt waren. Waarvoor ze bedoeld waren, is bij de woordvoerder niet bekend. Even na 23.00 uur was de situatie onder controle.