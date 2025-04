Ziekenhuis in Gaza getroffen door Israëlische raketten

Het personeel van het Al-Ahli Arab Baptist Hospital wist de patiënten op tijd te evacueren, nadat er vlak voor de raketaanval een telefoontje zou zijn binnengekomen met een waarschuwing. Volgens de hulpdiensten in het gebied vielen er geen dodelijke slachtoffers bij de aanval.

Israël heeft nog niet gereageerd, meldt persbureau Reuters.

De leiding van Hamas noemt de raketaanval in een verklaring een „gruwelijke en smerige misdaad” en stelt dat Israël „opzettelijk 34 ziekenhuizen heeft vernietigd, of buiten werking heeft gesteld, als onderdeel van een systematisch plan om te ontmantelen wat er nog over is van de gezondheidszorgsector in de Gazastrook”.

In oktober 2023 kostte een ontploffing in hetzelfde ziekenhuis honderden mensen het leven. Palestijnse functionarissen stelden destijds dat het om een Israëlische luchtaanval ging. Israël zei dat de explosie was veroorzaakt door een mislukte raketlancering door de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad. Die ontkende schuld.