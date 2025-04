TNO breidt testcapaciteit quantumtechnologie voor start-ups uit

TNO breidt de testcapaciteit voor quantumtechnologie voor startende bedrijven uit. Met de opening van een nieuwe hub in het House of Quantum in Delft verdubbelt de onderzoeksorganisatie de faciliteiten voor het testen van kwantumchips en -hardware. De nieuwe hub wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Nationaal Groeifondsprogramma Quantum Delta NL.