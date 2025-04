Ecuadoraanse president Noboa wint tweede ronde verkiezingen

Met bijna 93 procent van de stemmen geteld, ligt Noboa aan kop met bijna 56 procent van de stemmen tegenover 44 procent voor González. Dit komt neer op een verschil van meer dan een miljoen stemmen. De uitslag staat in schril contrast met die van de eerste verkiezingsronde in februari, toen Noboa slechts 16.746 stemmen voor zijn linkse rivaal eindigde.

„We informeren de Ecuadoraanse bevolking dat, nu meer dan 90 procent van de stemmen landelijk verwerkt zijn, er een onomkeerbare trend is in de tweede stemronde”, aldus Diana Atamaint, hoofd van de Nationale Kiesraad, in een persverklaring. „Het winnende duo is Daniel Noboa Azin en (aankomend vicepresident) Maria José Pinto.”

González vertelde haar aanhangers dat ze de uitslag niet accepteert en een hertelling zal eisen. Ze noemde de uitslag „de ergste en meest afschuwelijke verkiezingsfraude in de geschiedenis van Ecuador”. „Ik weiger te geloven dat een volk leugens verkiest boven de waarheid, geweld boven vrede en eenheid”, vervolgde González. Voormalig president Rafael Correa noemde de uitslag op sociale media „onmogelijk”.