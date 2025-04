Succesvolle buikoperatie Bolsonaro vanwege darmobstructie

De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zondag in Brasilia een langdurige buikoperatie ondergaan vanwege een darmobstructie. De politicus was in het ziekenhuis opgenomen nadat hij ernstige pijn had ervaren die nog verband houdt met de gevolgen van een steekpartij in 2018. De operatie is succesvol verlopen, aldus zijn vrouw, meldt persbureau AFP.