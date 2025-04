Zittende president Ecuador aan kop in presidentsverkiezingen

Ondanks dat er nog miljoenen stemmen geteld moeten worden, lijkt Noboa optimistisch over de stemmingsronde. „Dank aan alle Ecuadoranen die moedig naar de stembus zijn gegaan. Vandaag wordt een geweldige dag”, plaatste hij op sociale media.

In februari claimde Noboa dat er sprake was van onregelmatigheden bij de presidentsverkiezingen. Hij kreeg toen niet genoeg stemmen om meteen te winnen, wat betekende dat deze maand een tweede verkiezingsronde gehouden moest worden. Noboa kreeg in de eerste ronde ruim 44 procent van de stemmen. González volgde hem met 43,9 procent van de stemmen op de voet.