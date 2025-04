China roept VS op te stoppen met importheffingen

Volgens de Amerikaanse douane zijn smartphones, laptops, geheugenchips en andere producten uitgezonderd van de wereldwijde heffingen die president Donald Trump heeft ingesteld. China vindt de vrijstellingen een „kleine stap” en is „de impact” van het besluit nog aan het bekijken. De vrijstellingen helpen vooral Amerikaanse techbedrijven zoals Nvidia, Dell en Apple. Voor de meeste Chinese goederen hanteert de Amerikaanse overheid nog steeds een heffing van 145 procent.

Het gaat om de eerste significante versoepeling in Trumps conflict met China. De president weigerde dit weekend in te gaan op details over de uitzonderingen. „Ik zal u dat antwoord maandag geven. We zullen maandag zeer specifiek zijn”, vertelde hij journalisten aan boord van de Air Force One.

Volgens een verklaring van het Witte Huis gelden de uitzonderingen ook voor veranderingen in heffingen op kleine pakketjes. Trump wilde de zogenoemde „de minimis”-vrijstelling eerder nog afschaffen. Die regeling houdt in dat voor pakketten met een waarde van 800 dollar of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteren daarvan.

De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick verklaarde zondag in een interview met televisieprogramma This Week dat de uitzondering voor smartphones en halfgeleiders niet betekent dat die producten altijd vrijgesteld blijven. Volgens hem is het de bedoeling dat er voor deze producten nog aparte heffingen komen. Deze tarieven zouden over ongeveer een maand kunnen worden ingevoerd.