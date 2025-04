China niet langer welkom als investeerder in Britse staalsector

Recent werd bekend dat British Steel zich opmaakte om de laatste hoogovens van het Verenigd Koninkrijk te sluiten, waardoor duizenden banen verloren dreigden te gaan. De overheid en het bedrijf werden het niet eens over een plan om over te schakelen op groenere staalproductie.

Eerdere Britse regeringen zijn volgens de minister „naïef” geweest door Chinese bedrijven toe te laten. „Je moet duidelijk zijn over in welke sectoren we kunnen samenwerken en investeren, en in welke sectoren dat simpelweg niet kan.” In bijvoorbeeld de auto-industrie heeft hij geen probleem met Chinese inmenging.

Reynolds kwam zondag ook met de mededeling dat het Verenigd Koninkrijk zijn voedselveiligheidsnormen niet zal versoepelen als onderdeel van een mogelijke deal om lagere heffingen op zijn export naar de Verenigde Staten te verkrijgen. Net als andere landen heeft Groot-Brittannië last van de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump

Het ministerie van Reynolds kondigde tevens aan importheffingen voor producten als pasta, vruchtensappen en kruiden op te schorten. Dat gaat om algemene heffingen voor landen waarmee geen handelsdeal is gesloten. De regering denkt dat het verstandiger is de heffingen voor een reeks producten de komende twee jaar niet te innen om de economie te helpen.