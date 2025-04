Democratische Partij Hongkong heft zich geleidelijk op

De partij vormde lange tijd de voornaamste oppositie in het autonome deel van China. Beijing is vooral sinds protesten in 2019 begonnen de democratie in Hongkong af te bouwen om het centrale gezag van de Volksrepubliek te vestigen.

Het Britse Rijk kreeg in 1898 voor honderd jaar het gezag in Hongkong. In 1997 werd Hongkong weer overgedragen aan China. Daarbij zou het volgens de afspraken een op westerse leest geschoeide samenleving blijven, met markteconomie, democratie en een onafhankelijke rechterlijke macht. Beijing wil daarvan af.