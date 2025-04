Franse overheid zoekt naar tientallen miljarden aan bezuinigingen

De Franse regering wil het tekort verlagen van 5,4 procent dit jaar naar 4,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2026. „Ik houd vast aan het doel van 4,6 procent voor 2026, wat een extra en zeer aanzienlijke inspanning van 40 miljard euro zal vereisen”, zei Lombard tegen BFM TV. „We verkeren in een noodsituatie wat onze begroting betreft” voegde hij eraan toe.

Frankrijk, de op een na grootste economie van de eurozone, streeft naar een geleidelijke vermindering van zijn begrotingstekort om aan de EU-regels te voldoen. Volgens de plannen zou het tekort rond 2029 weer in overeenstemming moeten zijn met de Europese norm van maximaal 3 procent.

Lombard hoopt dat economische groei Frankrijk ook nog aan wat extra inkomsten kan helpen. Maar juist op dit vlak zijn de vooruitzichten somberder geworden. Frankrijk verlaagde eerder deze week zijn groeiverwachting voor 2025 van 0,9 naar 0,7 procent. De overheid wees toen op de grote onzekerheid veroorzaakt door de vele importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het rondkrijgen van de begroting voor 2025 was eerder al een hoofdpijndossier voor de regering, die geen meerderheid heeft in het parlement. De nieuwe premier François Bayrou gebruikte speciale bevoegdheden uit de grondwet om het voorstel zonder stemming door de Nationale Vergadering te loodsen. Bayrou kan nieuw politiek getouwtrek verwachten als later dit jaar onderhandeld moet worden over een begroting voor 2026.