VS-gezant Oekraïne noemt Russische aanval op Soemy verkeerd

„Dit is verkeerd”, schreef de gepensioneerde luitenant-generaal op X, waarbij hij wees op de tientallen doden en gewonden onder de burgerbevolking. Kellogg was nationaal veiligheidsadviseur tijdens de eerste termijn van de Amerikaanse president Donald Trump.

De Russische aanval komt twee dagen na het jongste overleg van de Amerikaanse gezant Steve Witkoff met de Russische president Vladimir Poetin over de Russische oorlog tegen Oekraïne. De VS proberen te bemiddelen en een einde te maken aan de strijd.

Een door Trump voorgesteld staakt-het-vuren van dertig dagen werd afgewezen door Poetin. Trump zette Moskou onder druk tijdens het bezoek van Witkoff aan Poetin in Sint-Petersburg. „Rusland moet in beweging komen. Te veel mensen sterven, duizenden per week, in een verschrikkelijke en zinloze oorlog”, schreef hij op zijn Truth Social-platform. Eerder had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat Trump de Russische vertragingsmanoeuvres niet lang meer zou accepteren.